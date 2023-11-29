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Открытки 27 декабря
Чтоб жизнь долгой была
Поздравительная открытка с розой, моей красотке
Картинка хорошего настроения с подарками
Пусть это пушистое чудо принесёт вам счастье
Желаю доброты от всей души
Всё будет хорошо а удача впереди
Доброго настроения, отличного самочувствия, невероятного оптимизма
Желаю мира и счастья
Сверкающая открытка с розой Самой очаровательной!
Желаю вам солнечного вам настроения
Чудесного зимнего дня! Снежных красот! Сказочного настроения
С приездом, добро пожаловать
Береги себя! Будь всегда бодрым и не болей
Открытка пушистой вам зимы и счастья
Колоритная и яркая открытка Позитива и хорошего настроения
Зимняя картинка для настроения
Картинка Пусть в вашу дверь стучится только счастье!
Открытка пожелание хорошей погоды
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