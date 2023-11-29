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Открытки 27 декабря
Волшебная и фантастическая открытка Прекрасного настроения
Я в гости к вам сегодня зашла
Мира и любви
Классная открытка с кошкой Береги себя
Открытка красотуле, пусть по жизни сопутствует удача
Я вам принёс мешочек счастья
Любви улыбок и цветов
Превосходная открытка Всех благ! Желаю веселья и смеха
Добрая открытка уюта в вашем доме
Сладкая открытка с конфетками Для настроения
Необычная открытка прекрасного настроения
Супер открытка хорошего настроения
Желаю тебе счастья
Всё будет хорошо а удача впереди
Отличного настроения! Пусть тебя ждут приятные изменения!
Дарите друг другу тепло и улыбки
Счастья длиной в целую жизнь
Мы желаем от души счастья вам
Здравствуйте!
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