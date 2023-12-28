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Открытки 4 января
Открытка Просто улыбнись
Пускай зима подарит радость и принесет вам всем добро
Чтоб каждый день ваш был наполнен счастьем
Я в гости к вам сегодня зашла
Картинка выздоравливай скорей
Уникальная открытка с апельсинками Хорошего настроения
Желаю счастья от всей моей души
Пусть деньги сыпятся с небес, пусть кредит тебя не застанет врасплох
Зимняя картинка для настроения
Открытка скорее выздоравливай
Герберы и добрые пожелания для тебя
Счастья и вдохновения
Счастья вам! А снег был тих, как будто слушал душу...
Желаю великой удачи
Пусть будет в доме мир, а в сердце - счастье
Озорная анимационная открытка Тебе от меня! Хорошего настроения
Картинка благополучия вашему дому
Новогоднего настроения! Желаю чудес, волшебства, любви
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