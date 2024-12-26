Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Друзьям! Желаю вам достатка, здоровья и благополучия

Postcard друзьям! желаю вам достатка, здоровья и благополучия
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Мне повезло потому что у меня лучшие друзья в мире

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За дружбу, за любовь

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