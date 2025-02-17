Пусть новый день разбавит жизнь весельем и радостью
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Счастливо-веселая гиф-открытка Доброе утро! Лови от меня завтрак
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Пусть это утро будет солнечным, волшебным, радостным и удачным!
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Пускай этот день с позитива начнется
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