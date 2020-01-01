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(25)
Именины:
31 декабря
3 января
7 января
14 января
21 января
24 января
31 января
27 февраля
28 февраля
7 марта
22 марта
23 марта
28 марта
29 апреля
1 мая
20 мая
1 июня
3 июня
4 июня
5 июня
28 июня
29 июня
13 июля
16 июля
17 июля
22 июля
25 июля
4 августа
11 августа
17 августа
20 августа
25 августа
31 августа
4 сентября
9 сентября
13 сентября
15 сентября
17 сентября
19 сентября
1 октября
3 октября
13 октября
14 октября
15 октября
17 октября
1 ноября
20 ноября
21 ноября
23 ноября
27 ноября
29 ноября
2 декабря
5 декабря
20 декабря
23 декабря