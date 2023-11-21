Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре!Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре!

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Пусть все светлые благородные мечты своевременно сбудутся

Postcard пусть все светлые благородные мечты своевременно сбудутся
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Открытка красивая открытка для подруги

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Картинка ты чудесна и прелестна!

Ты чудесна и прелестна

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Эх девчонки, хочу вам пожелать

Картинка подруга, это тебе!

Подруга, Это тебе

Картинка для любимой подружки

Для любимой подружки

Открытка любимой подружке эта корзина

Любимой подружке эта корзина

Открытка моей подруге эти розы

Моей подруге эти розы

Картинка дорогой подружке!

Дорогой подружке

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