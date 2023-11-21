Пусть все светлые благородные мечты своевременно сбудутся

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Для подруги
Ты чудесна и прелестна
Эх девчонки, хочу вам пожелать
Подруга, Это тебе
Для любимой подружки
Любимой подружке эта корзина
Моей подруге эти розы
Дорогой подружке
Вкусная картинка подруге
Великолепная открытка моей подруге с пожеланиями
Лучшей на свете подружке
Просили передать, для солнышка
Моей подруге удачи и успеха
Открытка для человека с добрым сердцем
Розы для моей подруги
Лучшей женщине в мире
Для самой прекрасной подруге на свете
Для тебя моя радость букетик
Забавная картинка подруге
Подарок для моей подруженьки
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