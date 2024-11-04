Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Пусть осень подарит тепло, уют пусть в ваш дом принесет

Picture пусть осень подарит тепло, уют пусть в ваш дом принесет
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Красочная открытка пусть исполнится всё что загадано

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Желаю денежных дождей

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Открытка желаю счастья с розой

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Пусть поселится покой

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Изумительная открытка Пейте чай! Не переживайте по пустякам

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Пусть каждый день будет особенным

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Открытка И пусть проходят стороной невзгоды, беды

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Изысканная открытка Радости, мира, добра и гармонии!

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Чтоб во всем ждала удача

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Пусть радость приятных эмоций наполняет душу нежным теплом

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Роскошная открытка с желтой розой Всех благ!

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Большого счастья и удачи тебе

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Сколько в океане рыбок - Столько ласковых улыбок

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