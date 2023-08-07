Сотрите серый цвет из своей жизни и зажгите цвета, которые у вас внутри

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Всем кто меня не забывает
Открытка роднульке с пожеланями
Хорошая открытка лучшее украшение это хорошее настроение
Изысканная открытка Радости, мира, добра и гармонии!
Счастья и радости вашему дому
Нежности в каждый твой день
Блестящая открытка Пусть все твои мечты непременно сбудутся
Тебе желаю лишь везения
Денежное дерево тебе на счастье
Букет на счастье всем родным
Открытка желаю любви красивой
Веселое и позитивное пожелание для тебя
Пусть у вас всё будет классно
Цветастая гиф открытка с кошечкой Волшебной зимы
С наилучшими пожеланиями
Душевной теплоты
Желаю счастья классному человеку
Открытка пусть каждый день будет праздником
Желаю здоровья и добра
Красотуле
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