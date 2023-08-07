Завораживающая открытка с розой Любви и счастья

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Пусть лимит на Счастье никогда не истекает
Лови удачу за хвост
Пусть будет в жизни всё что нужно
Желаю тебе счастья
Сказочно-нежная открытка с пожеланиями Зима
Прекрасная открытка, больше красочных мгновений
Открытка пусть желания исполняются почаще
Блестящая картинка с цветами, приятных моментов
Успеха всегда и во всём
Супер открытка Пусть каждый день превратится в праздник
Милая открытка желаю счастья
Любому сердцу хочется тепла
Пусть каждый будет дорог и любим. И непременно ангелом храним!
Пусть будет в жизни всё как прежде
Всегда держись за родных
Счастливая анимационная открытка Сохрани настроение на весь день!
Счастья и радости вашему дому
Приношу изобилие и удачу
Желаю счастья безмерного
Чтоб во всем ждала удача
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