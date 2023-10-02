Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре!Музыкальная открытка С Днем Рождения сестре!

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Берегите свою душу, осенью ей еще больше требуется душевного тепла

Picture берегите свою душу, осенью ей еще больше требуется душевного тепла
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Желаю счастье вот и всё

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Ты супер - И не забывай об этом никогда

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Пусть везет тебе во всём

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Милая открытка пусть счастье будет рядом всегда

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