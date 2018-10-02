Открытка со светлым праздником иконы божией матери

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День Казанской иконы Божией Матери
Пусть Казанская икона Божией Матери оберегает вас
С днём казанской иконы Божией Матери 4 ноября
День Казанской Божией Матери 4 ноября
Поздравляю С днём Казанской иконы Божией Матери
С днём Казанской иконы Божией Матери в стихах
Благословение Казанской Божьей матери
Пусть Божья Мать Вас охраняет, С праздником
День Казанской иконы Божией Матери Поздравляю вас
С днём Казанской иконы Божьей матери, Ты символ мира
Поздравляю с Днём Казанской иконы Божьей Матери
Праздник Казанской иконы Божией Матери
С праздником Казанской иконы Божией Матери
Пусть Божья Матерь вас хранит
Поздравляю с праздником Иконы Божией матери
День Казанской иконы Божией Матери С праздником
С Днём Казанской иконы Божией Матери 4 ноября
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