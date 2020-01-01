С днем победы, красивые слова в великий праздник
Мы помним, чтим, во веки не забудем великую победу
Низкий поклон ветераны, спасибо за победу
Спасибо вам, ваш подвиг вечен, с днем победы
Этот день победы порохом пропах, с праздником
Той победе нет цены, с днем победы
Помните победу не только сейчас но и через года
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