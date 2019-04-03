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Благодарю от души! Благодарю от души!

Этот день победы порохом пропах, с праздником

Картинка этот день победы порохом пропах, с праздником
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Низкий поклон ветераны, спасибо за победу

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Помните победу не только сейчас но и через года

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С днем победы, красивые слова в великий праздник

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Желаю много счастливых лет

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Неординарная открытка Хорошего настроения! С птичкой

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Пусть лимит на Счастье никогда не истекает

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