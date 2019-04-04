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Благодарю от души! Благодарю от души!

С днем победы, красивые слова в великий праздник

Картинка с днем победы, красивые слова в великий праздник
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Низкий поклон ветераны, спасибо за победу

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Спасибо вам, ваш подвиг вечен, с днем победы

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Спасибо вам, ваш подвиг вечен, с днем победы

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Мы помним, чтим, во веки не забудем великую победу

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Той победе нет цены, с днем победы

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Этот день победы порохом пропах, с праздником

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