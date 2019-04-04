Низкий поклон ветераны, спасибо за победу
Спасибо вам, ваш подвиг вечен, с днем победы
Мы помним, чтим, во веки не забудем великую победу
Помните победу не только сейчас но и через года
Той победе нет цены, с днем победы
Этот день победы порохом пропах, с праздником
Для тебя счастья и отличного настроения
Желаю денежных дождей
Этот букет принесёт тебе счастье
Восхитительная открытка Будьте всегда здоровы
Уникальная открытка Отличного настроения!
Если у вас упало настроение, Поднимите и больше не теряйте
Живи сейчас а не однажды
Денежное дерево на удачу
Улыбнись и мир улыбнётся тебе
Душевная картинка с приездом
Магнетическая открытка с котом Отличного настроения
Красотуле
Желаю мира, счастья и добра тебе мой друг