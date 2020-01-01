Счастливой Пасхи, мир вам и вашему дому
С праздником светлой Пасхи, желаю вам любви
Пускай пасхальным светлым днем к вам радость повернется
Пусть Пасха принесет тепло, удачу и достаток
С Пасхой тебя поздравляю, добра тебе и твоему дому
Поздравляю с Пасхой, желаю вам согласие во всем
С праздником Пасхи поздравляю, Христос воскрес
Пусть Пасха принесет тепло, удачу, радость и достаток
Спасенья свет желаю всем, Христос Воскрес
Великая Пасха всегда людей объединяет
Христос воскрес, желаю жить и процветать
Добра всем желаю, Христос Воскрес друзья
С великим праздником светлой Пасхи
Праздник пасхи к нам приходит, поздравляю я тебя
В светлый праздник Пасхи
Пусть будет жизнь полна чудес, воистину Христос воскрес
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