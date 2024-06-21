Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

RU-Love

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Пусть всё будет в ярких цветах

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Отличного тебе настроения каждый день! Будь на позитиве

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Подарить хочу вам счастье, чтоб улыбка стала мягче

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От души тебе добра

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Открытка с деньгами настоящему мужчине

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Береги себя, пожалуйста! Без тебя мне будет очень плохо

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Позитивная картинка хорошего настроения

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Я желаю тебе искренне, денег на года

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Розы сегодня твои

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Чудесного настроения в любую погоду

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Любви улыбок и цветов

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Учитесь радоваться жизни... Без позитива счастья нет

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Желаю счастья, радости и добра тебе

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Красивая открытка с пожеланием отличного настроения от мишки

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Будьте счастливы всегда

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Блестящая открытка Желаю быть на позитиве

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Пусть сбудется все о чем мечтается

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Красочная открытка пусть исполнится всё что загадано

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Открытка выздоравливай скорей