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19 Ноября
Чтоб во всем ждала удача
Прекрасного настроения
Открытка сказочного настроения
Улыбнись и мир улыбнётся тебе
Душевная картинка с приездом
Уникальная открытка с апельсинками Хорошего настроения
Картинка улыбнись друг мой
Золотую рыбку ты от меня прими
Классная открытка с пожеланиями
Держи голову в холоде, а ноги в тепле
Желаю счастья и хорошего настроения
Мира и счастья в ваш дом
Здоровья вам на все года
Я желаю всем вам хорошего настроения
С Пожеланиями
Пусть в этом волшебном месяце осуществятся все ваши мечты
Открытка пусть каждый день приносит радость
Забавная открытка с лимончиками Хорошего здоровья!
Здравствуйте!
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