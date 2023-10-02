Держи голову в холоде, а ноги в тепле

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Пусть во всём тебе везёт
Удивительная открытка с пожеланиями
Улыбка всего мира
Я желаю всем добра
Классная открытка с розой Прекрасного настроения!
Нежности и красоты
Приятного путешествия
Счастья длиной в целую жизнь
Открытка пусть зима тебе удачу и счастья принесёт
Картинка семейного счастья
Тебе сошью жилетку счастья
Счастья вам! А снег был тих, как будто слушал душу...
С наилучшими пожеланиями
Открытка пусть каждый день дарит приятные сюрпризы
Оригинальная открытка с букетом роз За удачу!
Прикольная открытка с пожеланиями
Для тебя счастья и отличного настроения
Мира и добра вам и вашему дому
Желаю тебе отличного здоровья, жизненных сил и прекрасного настроения
Пусть во всех делах зеленый свет сияет
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