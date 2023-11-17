Гармоничная и креативная открытка Счастливого Рождества

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С Рождеством Христовым
С Рождеством поздравляю
Пусть Рождество Христово одарит Ваш дом благодатью и миром
Очаровательная картинка с Рождеством Христовым
Поздравляю с Рождеством
Счастья и мира вам
Счастливого Рождества на душе пусть станет чисто
В праздник Рождества Я желаю всем добра
Зажглась звезда Христос родился, с рождеством
Сегодня праздник Рождество
С Рождеством Христовым
Милая открытка Рождество Христово
С Рождеством Вас! Счастья, любви и удачи!
Ласковая и нежная открытка С Рождеством! Чудес и волшебства
Пусть Рождество к нам придёт
Трогательная и душевная открытка С Рождеством, дорогие друзья
С Рождеством Христовым поздравляю я
Пусть Рождество в ваш дом войдёт
С великим Рождеством Христовым
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