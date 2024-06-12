Храни Господь Ваших Детей
Любовь, надежда, вера для души - отрада
Замечательная открытка с голубем Ищите Бога
Открытка храни вас Бог
Открытка Отче инаш, иже еси на небесах
Господь, храни всех матерей
Открытка храни господь мою семью
Шикарная открытка Мира Вам и добра!
Ангелочки на удачу
Случилось хорошее - благословляй Бога и хорошее останется
Храни, Господь, родных людей. Всех тех, кто сердцу очень дорог
Пусть ваши добрые дела, творимые во имя Господа, вдохновляют окружающих
Спаси и сохрани тебя Бог
Пусть матушка Богородица хранит тебя
Да благословит нас Бог! Да прославят его все народы земли!
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас от бед
Дай всем, Боже, только мира и счастливых дней
Найти бы родственную душу
Храни господь тебя дорогая
Моему любимому ангелу