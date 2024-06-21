Картинка Любите жизнь и верьте в Бога!
Особенная открытка Да благословит нас Бог
Молимся за всех, кто управляет транспортом
Открытка Здоровья Вашим близким и родным
Друзья мои храни вас Бог
Картинка Божьих благословений на день грядущий
Спаси и сохрани Боже
Прекрасная открытка Будьте хранимы Богом
Боже, дай нам только мира и удачных дней
Пусть ангелы всегда оберегают
Береги всех наших любимых
Пусть матушка Богородица хранит тебя
Храни тебя Господь
Открытка Храни родных - мою любимую семью
Прекрасная открытка Пусть в вашу дверь стучатся добрые вести
Прекрасная какртинка Слава Богу за все
Утром встал и помолился - на весь день благословился
Храни всех нас Господь, от всякого ненастья
Заботливая открытка Носи Бога всегда в своем сердце
Прошу Господь, благослови ту женщину что мамою зовется