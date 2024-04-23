Мира и добра вашему дому
Картинка икона Божией Матери Умягчение злых сердец
Храни Бог всех кого я люблю
Только пусть живут те, кого люблю
Храни Господь Ваших Детей
Картинка Божьих благословений на день грядущий
Благосклонная и дружелюбная гиф-открытка Наш долг - молиться
Ты можешь не верить в Ангелов, но они верят в тебя
Храни тебя Господь
Открытка Пусть будет в жизни каждый миг прекрасен!
Открытка Мир Вам! Приглашайте Христа в свое сердце!
Теплая и умиротворенная гиф-открытка Спаси и сохрани
Картинка Люби ближнего твоего как самого себя
У Бога есть лучший путь для вас
Жить без веры, я скажу не просто, и в свой час приходит каждый в храм
Желаю в каждом доме такого гостя
Береги всех наших любимых
Бог не выбирает сильных, а дает силу тем, кого выбирает
Ангелочки на удачу
Открытка Сердце радостно бьется - слава Богу за все