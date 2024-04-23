Дай вам Бог
Благодарю тебя, Господь, за то, что нас хранишь и любишь
Восхитительная гиф-открытка Храни Вас Бог! Мира и добра
Роскошная открытка Да благословит тебя Господь!
Господь, храни от всех напастей
Гиф-открытка с ангелочками Спаси и сохрани
Дай Бог здоровья родителям родным
Храни тебя Господь, мамочка
Изумительная открытка Да пребудет с Вами Бог
Красивая открытка Господи, помилуй моего ребенка
Храни всех нас Господь, от всякого ненастья
Мира Божьего и особенной благодати свыше!
Церковь христа пусть хранит ваши души
Открытка Благословение Божие всегда с тобой
Храни тебя Бог, мама
Не надо сказочного счастья... Пошли, Господь, здоровья всем
Желаю в каждом доме такого гостя
Очаровательная гиф-открытка Пусть в ваши души льется божий свет
Дай Боже крепости и веры
Приятная гиф-открытка Храни Господь всех детей