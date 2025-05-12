Картинка Пусть будет Бог тебе опорой
Красивая открытка Мира и здравия!
Пусть Бог войдёт в каждый дом
Открытка мир вашему дому
Гиф-открытка Пусть Господь оберегает, силы вам всегда дает
Умиротворяющая гиф-открытка Мира и добра Вашему дому
Пусть ангел хранит тебя всегда
Я снарядила ангела нежностью
Самое сильное лекарство в мире - вера
Утренняя молитва
Да благословит Господь вашу семью, ваш дом и всю вашу жизнь
Открытка пусть Матерь Божья Вас хранит
Открытка Божьего благословения на день грядущий
Дай Бог здоровья родителям родным
Пусть добрый ангел тебя бережёт
Картинка Божьих благословений на день грядущий
Пусть Бог тебя бережет
Прошу Господь, благослови ту женщину что мамою зовется
Храни вас Бог и мир вашему дому
Открытка пусть Господь дает силы