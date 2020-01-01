Берегите своё здоровье
Ходи к родителям почаще
Счастливой зимы
Живите настоящим днём
Слаще родного ребёнка
Грех мы на душу берём
Друзья, Я вас всем сердцем обожаю
Любая женщина достойна быть счастливой
Судьба тебя оберегает
Надо всегда быть 1-ым
Где иная жизнь
Кто ничей
Ищу только хорошее
Если пропали
Ищите меня там где были вы
Господь знает что давать
Я этого счастья желаю тебе
Маленькие дети самые лучшие люди
Оставаться на мы
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