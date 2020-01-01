Россия - Египет (19 Июня, 21:00)
Польша - Сенегал (19 Июня, 18:00)
Колумбия - Япония (19 Июня, 15:00)
Тунис - Англия (18 Июня, 21:00)
Бельгия - Панама (18 Июня, 18:00)
Швеция - Южная Корея (18 Июня, 15:00)
Бразилия - Швейцария (17 Июня, 21:00)
Германия - Мексика (17 Июня, 18:00)
Коста-Рика (17 Июня, 15:00)
Хорватия - Нигерия (16 Июня, 22:00)
Перу - Дания (16 Июня, 19:00)
Аргентина - Исландия (16 Июня, 16:00)
Франция - Австралия (16 Июня, 13:00)
Португалия - Испания (15 Июня, 21:00)
Марокко - Иран (15 Июня, 18:00)
Египет - Уругвай (15 Июня, 15:00)
Россия - Саудовская Аравия (14 Июня, 18:00)
Здравствуйте!
Есть ли у вас вопросы по поводу открыток?
Как отправить открытку?
Как скачать открытку?
Как поделится открыткой на странице Одноклассники?
Есть другой вопрос
У меня НЕТ вопросов