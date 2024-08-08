Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Пусть все лучшее, что есть у Господа, придет к вам

Postcard пусть все лучшее, что есть у господа, придет к вам
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Заботливая открытка Носи Бога всегда в своем сердце

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Ангел мой, пойдем со мной! Ты впереди, я за тобой

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Пусть сегодня в дверь Ангел войдёт

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Надейся на Бога всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой

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Да хранят тебя ангелы всегда

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Картинка Благословений в присутствии Божьей близости

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Храни, Господь, любимых мной людей. Оберегай их от беды

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Если твоя жизнь в Божьей руке, ничто в ней не может быть ошибкой

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Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день!

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Картинка мир вашему дому

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Хорошая открытка Пусть Ангел - Хранитель тебя бережет

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Силу молитвы ничем не измерить

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Прекрасная гиф-открытка За каждый день спасибо Богу

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Жить без веры, я скажу не просто, и в свой час приходит каждый в храм

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Живая открытка Божьей Благодати Вам

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Хорошая открытка Иди по следам Христа!

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Храни, Господь, наших детей, детей всего земного мира

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Гиф-открытка Христос держит вас в своих объятиях

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Приятная открытка Спаси и сохрани наших детей

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Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас от бед