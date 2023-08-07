Благодарю тебя, Господь, за то, что нас хранишь и любишь

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Казанская икона на века. Лик Божией Матери
Желаю мира и счастья
Пусть Бог тебя хранит
Пусть мир не покинет ваш милый дом
Открытка храни Господь моих друзей
Прекрасная открытка С верой вынесу все
Дай Бог вам повод улыбаться
Я пожелать тебе хочу тебе тепла и света
Ты можешь не верить в Ангелов, но они верят в тебя
Храни вас Бог от бед
Спаси и сохрани нас
Храни тебя Господь
Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет
Спаси и Сохрани
Чарующая открытка Мира и добра! Храни вас Боже!
Пускай Господь и Ангелы оберегают всех детей
Желаю в каждом доме такого гостя
Открытка Мир и милосердие Божие да будет с вами
Есть пламя молитвы
Ангелочек на удачу
Здравствуйте!
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