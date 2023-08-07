Благодарю от души!Благодарю от души!

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Благодарю тебя, Господь, за то, что нас хранишь и любишь

Postcard благодарю тебя, господь, за то, что нас хранишь и любишь
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Пусть мир не покинет ваш милый дом

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Открытка храни Господь моих друзей

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Прекрасная открытка С верой вынесу все

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Дай Бог вам повод улыбаться

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Ты можешь не верить в Ангелов, но они верят в тебя

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Ангелочка посылаю, пусть всегда вас охраняет

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