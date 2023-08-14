Доброжелательная открытка Храни нас, Господи

Код открытки для вставки на Форумы | Блоги
Хорошая картинка Господи, спасибо за все, что ты дал
Пусть ангелы Хранят тебя всегда
Спаси и сохрани нас
Открытка храни вас Бог
Пусть сегодня в дверь Ангел войдёт
Храни тебя Господь
Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!
Блестящая открытка Счастья Вам с церквью
Всех благ вам
Ангелочек осторожно посыплет счастье на твою судьбу
Мир твоему дому
Храни, Господь, всех тех, кого люблю, всех тех, кто дорог в этой жизни очень
Спасибо, Боже, за моих детей, за теплый дом, семью и друга
Красивая открытка Храни тебя твой Ангелок
Прекрасная открытка Будьте хранимы Богом
Икона Веры Надежды Любови
Любовь, надежда, вера для души - отрада
Открытка храни Господь близких
Мой добрый ангел, я хочу сказать тебе спасибо
Храни Господь тебя и близких твоих
Здравствуйте!
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