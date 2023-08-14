Открытка Пусть мир божий заполнит каждый уголок вашего сердца

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Теплая и сердечная открытка Мир вашему дому
Пусть мир Божий заполнит каждый уголок Вашего сердца
Красивая открытка Мира и здравия!
Прошу тебя Господи
Ангелочек на удачу
Открытка пусть Господь дает силы
Пусть ангелы Хранят тебя всегда
Открытка пусть Бог тебя благословляет
Ангел мой, пойдем со мной! Ты впереди, я за тобой
Мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким
Мира и добра вам! Пусть Пресвятая Богородица хранит Ваш дом от бед!
Заботливая открытка Носи Бога всегда в своем сердце
Церковь христа пусть хранит ваши души
Пусть в ваши двери постучится Ангел
Прекрасная открытка Будьте хранимы Богом
Мы не одни в пути, мы с Богом
Хорошая открытка Иди по следам Христа!
Христианская картинка со стихами
Христианская картинка с пожеланиями
Храни Бог твою семью
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