А для Вас взойдет Солнце правды и исцеление в лучах его

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Молимся за всех, кто управляет транспортом
Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати
Пусть хранит друзей от бед
Пусть ангелочек Хранит тебя всегда
Прекрасная открытка Храни вас Господь и Матерь Божия
Открытка Мы часто забываем Богу сказать: Спасибо, от души!
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас от бед
Господи, храни наших детей
За день спасибо и за ночь, что силы есть все превозмочь
Любовь, надежда, вера для души - отрада
Шикарная открытка Мира Вам и добра!
Дай Бог душевных сил
Храни Бог вас и близких
Дай Боже мира и счастливых дней
Береги всех наших любимых
Красивая открытка Мира и здравия!
Живая открытка Пусть Божья Матерь Вас оберегает!
Мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким
Открытка Все будет хорошо, - нам Бог сказал!
Господь, благодарю за все
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