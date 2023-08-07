Открытка Ничего нет милее Милости Божьей

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Хорошая открытка Пусть Ангел - Хранитель тебя бережет
Прекрасная открытка С верой вынесу все
Храни тебя Господь
Любовь, надежда, вера для души - отрада
Пусть Бог тебя бережет
Молимся за всех, кто управляет транспортом
Прекрасная открытка Храни Господь наших детей
Ангел Хранитель
Очаровательная открытка мира и здравия с пожеланиями
Красивая открытка Храни Господь наших детей
Пусть каждый новый Божий день тебе приносит только радость
Потрясающая картинка Храни вас Бог
Пусть хранит Бог детей
Иди по следам Христа!
Господь, благослови мою маму
Мира и счастья в ваш дом
Помолюсь за тебя небесам
Пускай ангел всю жизнь хранит тебя
Здравствуйте!
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