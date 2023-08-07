Прекрасная открытка Храни, Господь, всех деток!

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Блестящая открытка Счастья Вам с церквью
Храни вас всевышний
Прекрасная открытка Храни Господь наших детей
Прекрасная открытка Пусть этот ангел хранит тебя всегда!
Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ
Пусть никакие греховные помыслы не настигнут Вас
Ангелочек осторожно посыплет счастье на твою судьбу
Очень сильная молитва
Ангел Хранитель
Если упал - я тебя подниму. Если устал - я тебя обниму
Поразительная открытка Храни тебя твой ангел
Пусть Господь всегда живет в Вашем сердце, в Вашем доме, в Ваших мыслях
Заботливая открытка Носи Бога всегда в своем сердце
Живая открытка Пусть Божья Матерь Вас оберегает!
Желаю мира вашей семье
Открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром и радостью
Мы не одни в пути, мы с Богом
Пусть ангел твой будет вечно рядом
Зимняя православная открытка
Пусть Бог хранит всех детей
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