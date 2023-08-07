Да будет Господь впереди тебя, чтоб верный путь указать любя

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Храни вас Ангел от всяких бед на много светлых, счастливых лет
Силу молитвы ничем не измерить
Пусть Бог хранит всех детей
Желаю в каждом доме такого гостя
Пусть матушка Богородица хранит тебя
Господи спаси и сохрани
Ангелочек на удачу
Икона всех скорбящих
Пусть ангелы Хранят тебя всегда
Храни вас Бог и мир вашему дому
Очаровательная открытка мира и здравия с пожеланиями
Пусть ангел хранит тебя всегда
Красивая открытка Господи, помилуй моего ребенка
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день!
Пускай ангел всю жизнь хранит тебя
Открытка пусть Господь дает силы
Теплая и сердечная открытка Мир вашему дому
Красивая картинка Мир вам!
Пусть в ваши двери постучится Ангел
Спаси и сохрани тебя
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