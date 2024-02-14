Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!
Храни тебя господь - моя хорошая
Очаровательная открытка Храни Господь всех детей
Храни господь наших детей
Картинка Картинка храни тебя Бог
Неси свой крест
Церковь - это места встречи с Богом
Силу молитвы ничем не измерить
Желаю мира вашей семье
Живая открытка Пусть Ангел тебя хранит
Храни, Господь, всех тех, кого люблю, всех тех, кто дорог в этой жизни очень
Пусть очистится душа
Очень сильная молитва
Желаю лучшего миропонимания
Пусть Ангел глаз не отводя присмотрит за тобой
Любовь, надежда, вера для души - отрада
Боже, благодарю тебя, что учишь меня не сдаваться
Спаси и сохрани меня Господь
Ангела хранителя тебе
Иди по следам Христа!