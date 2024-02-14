Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Сердечная гиф-открытка От всех печалей и невзгод! Храни Вас Бог

Postcard сердечная гиф-открытка от всех печалей и невзгод! храни вас бог
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Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!

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Храни тебя господь - моя хорошая

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Очаровательная открытка Храни Господь всех детей

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Храни господь наших детей

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Картинка Картинка храни тебя Бог

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Неси свой крест

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Церковь - это места встречи с Богом

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Силу молитвы ничем не измерить

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Желаю мира вашей семье

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Живая открытка Пусть Ангел тебя хранит

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Храни, Господь, всех тех, кого люблю, всех тех, кто дорог в этой жизни очень

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Пусть очистится душа

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Очень сильная молитва

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Желаю лучшего миропонимания

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Пусть Ангел глаз не отводя присмотрит за тобой

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Любовь, надежда, вера для души - отрада

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Боже, благодарю тебя, что учишь меня не сдаваться

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Спаси и сохрани меня Господь

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Ангела хранителя тебе

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Иди по следам Христа!