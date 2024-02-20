Храни тебя Бог, мама
Открытка мир вашему дому
Икона всех скорбящих
Пусть ангел хранит тебя всегда
Ангел Хранитель
Боже дай мне силы выдержать
Доброжелательная открытка Господи, помилуй!
Спасательный круг надежды находится в душе
Храни тебя Господь
Душевная весенняя открытка с Богородицей
Открытка ангелочка ко сну
Живая открытка Да благословит нас Бог!
Прекрасная открытка С верой вынесу все
Замечательная открытка Храни вас Бог от бед и невзгод!
Красивая открытка Мира и здравия!
Я молюсь за вас, дорогие
Мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким
Умиротворяющая гиф-открытка Мира и добра Вашему дому
Желаю мира вашей семье
Открытка Носи Бога всегда в своем сердце