Спасательный круг надежды находится в душе
Картинка Матерь Божия сохрани моих родных и близких от бед и зла
Мира Божьего и особенной благодати свыше!
Открытка с православной тематикой
Мира и счастья в ваш дом
Добра и Мира! Светлых мыслей, радостной жизни!
Открытка пусть Господь дает силы
Очень сильная молитва
Храни господь наших детей
Божиих благословений! Господь Бог твой, да будет с тобою
Боже дай мне силы выдержать
Открытка Господь дает победу тем, кто не теряет веру
Господь, храни от всех напастей
Пусть Ангел глаз не отводя присмотрит за тобой
Великолепная открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром
Пусть хранит Бог детей
Церковь христа пусть хранит ваши души
Потрясающая картинка Храни вас Бог
Шикарная открытка Мира Вам и добра!
Господи немного я прошу