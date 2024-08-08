Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Пусть ангел хранит нас и оберегает и жизнь нашу светом любви наполняет

Picture пусть ангел хранит нас и оберегает и жизнь нашу светом любви наполняет
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Красивая открытка с церковью

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Открытка Здоровья Вашим близким и родным

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Пусть хранит друзей от бед

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Дай Бог душевных сил

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Дай Боже крепости и веры

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Икона Веры Надежды Любови

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Господи, пошли моим друзьям счастья и здоровья

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Открытка пусть Ангел твой тебя хранит

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Приятная открытка Спаси и сохрани наших детей

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Пусть Господь дает тебе силы и дарит счастливую судьбу

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Прекрасная картинка Благодать и мир вам

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Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!

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Пусть Бог счастья подарит

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Завораживающая открытка Божья милость пусть будет с вами

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Господи, храни моих друзей

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Желаю тебе оставить в сердце место для чуда

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Спасибо за то, что ты есть у меня

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Пусть Пресвятая Богородица охраняет Вас!

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Картинка икона Божией Матери Умягчение злых сердец

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В избытке Бог пусть даст тепла, здоровья и счастья