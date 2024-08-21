Картинка Благословений в присутствии Божьей близости
Открытка храни Господь моих детей
Пусть правит доброта
Пусть ангел даст и свет и благость
Отдай в руки Бога все, что хочешь сохранить
Постучитесь в свое сердце молитвой
Господи немного я прошу
Сверкающая открытка Пусть ангел-хранитель Вас бережет
Открытка Мы часто забываем Богу сказать: Спасибо, от души!
Пусть Господь от бед тебя хранит
Пусть сегодня в дверь Ангел войдёт
Открытка мир вашему дому
Гиф-открытка Пусть Господь оберегает, силы вам всегда дает
Храни Господь матерей
Открытка храни господь мою семью
Храни Бог вашу семью
Религиозная гиф-открытка Храни Вас Господь
Великолепная открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром
Моему любимому ангелу
Пусть сердце будет мягче духа. К чужой беде не будет глухо