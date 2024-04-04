За то что дал мне Бог
Господи, пошли моим друзьям счастья и здоровья
Красивая открытка Господи, помилуй моего ребенка
Картинка Картинка храни тебя Бог
Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!
Не надо сказочного счастья... Пошли, Господь, здоровья всем
Божиих благословений! Господь Бог твой, да будет с тобою
Бога легко найти, если ищешь всем сердцем
Картинка Матерь Божия сохрани моих родных и близких от бед и зла
Храни людей которых я люблю
Прекрасная открытка Храни Господь наших детей
Ты можешь не верить в Ангелов, но они верят в тебя
Хорошая открытка Иди по следам Христа!
Потрясающая картинка Храни вас Бог
Пусть Бог счастья подарит
Открытка Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешного
Доброжелательная открытка Храни нас, Господи
Спаси и сохрани тебя Бог
Храни вас Бог от всех бед
Храни Господь Ваших Детей