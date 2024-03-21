Милая открытка Пусть вас хранит ангел
Желаю в жизни больше терпения, любви, добра и искренности
Христианская картинка со смыслом
Хорошая открытка Пусть ангел вас хранит
Картинка Пресвятая Богородица, молю! Храни всех тех, кого люблю
Открытка Носи Бога всегда в своем сердце
Спаси и Сохрани
Замечательная открытка с голубем Ищите Бога
Пусть ангел твой, тебя оберегает
Боже дай мне силы выдержать
Великолепная открытка с ангелом
Нежная открытка Радости и помощи Божьей!
Как мало только верить в Бога, как важно верным быть ему
Храни, Господь, всех тех, кого люблю, всех тех, кто дорог в этой жизни очень
Пусть матерь божья вас хранит
Иди по следам Христа!
Открытка Пусть крепкая Господня рука охраняет вас
Сегодня всех врагов прости
Пусть ангелы Хранят тебя всегда
Пусть сегодня в дверь Ангел войдёт