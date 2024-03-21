Поразительная открытка Храни тебя твой ангел
У Бога каждому даны - свой путь, свой час и своя вера
Храни тебя Христос от всякого ненастья
Только в Боге успокаивается душа моя, от него спасение мое
Господь, благослови мою маму
Бог любит тебя
Найти бы родственную душу
Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ
Милая картинка Ангелочек на счастье и удачу
Сердцем молит созидателя
Хорошая открытка Пусть Ангел - Хранитель тебя бережет
Бог, лишь храни родных от напастей
Бог по жизни тебя ведет. Укрепляет, оберегает
Дай, Господи, друзьям моим награду
Боже, дай нам только мира и удачных дней
Пусть Господь хранит тебя и твоих близких
Не ищите Господа взглядом
Гиф-открытка Пусть этот ангел тебя оберегает!
Храни Бог вас и близких
Пусть матушка Богородица хранит тебя