Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Приятная открытка Спаси и сохрани наших детей

Postcard приятная открытка спаси и сохрани наших детей
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Поразительная открытка Храни тебя твой ангел

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У Бога каждому даны - свой путь, свой час и своя вера

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Храни тебя Христос от всякого ненастья

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Только в Боге успокаивается душа моя, от него спасение мое

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Господь, благослови мою маму

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Бог любит тебя

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Найти бы родственную душу

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Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ

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Милая картинка Ангелочек на счастье и удачу

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Сердцем молит созидателя

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Хорошая открытка Пусть Ангел - Хранитель тебя бережет

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Бог, лишь храни родных от напастей

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Бог по жизни тебя ведет. Укрепляет, оберегает

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Дай, Господи, друзьям моим награду

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Боже, дай нам только мира и удачных дней

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Пусть Господь хранит тебя и твоих близких

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Не ищите Господа взглядом

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Гиф-открытка Пусть этот ангел тебя оберегает!

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Храни Бог вас и близких

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Пусть матушка Богородица хранит тебя