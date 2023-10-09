Нежная гиф-открытка Храни вас Боже от бед и невзгод

Код открытки для вставки на Форумы | Блоги
Я желаю вам в сердце любви. Счастья, радости. Бог вас храни
Открытка храни Господь близких
Храни вас Бог от бед
Пусть Господь дает тебе силы и дарит счастливую судьбу
Бог, лишь храни родных от напастей
Открытка Да обратит Господь лицо Свое на тебя
Православная открытка со стихами
Дай Господи моим друзьям любви и счастья
Мира и добра вам на века
Храни всех нас Господь, от всякого ненастья
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас
Пусть ангелочек хранит тебя всегда
Храни тебя Господь, мамочка
Пусть Господь хранит тебя и твоих близких
Картинка Любите жизнь и верьте в Бога!
Красивая открытка Храни тебя твой Ангелок
Бог дает надежду тем, кто мечтает
Очень сильная молитва
Храни Господь матерей
Храни тебя Господь
Здравствуйте!
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