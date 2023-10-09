Мира и Божьей благодати вам, мои друзья!

Код открытки для вставки на Форумы | Блоги
Спаси и сохрани тебя Бог
Открытка Да наполнит Господь ваши сердца миром и радостью
Открытка храни Господь моих друзей
Хорошая открытка Пусть ангел вас хранит
Впечатляющая гиф-открытка Пусть Ангел-хранитель оберегает вас
Мира и добра вам! Пусть Пресвятая Богородица хранит Ваш дом от бед!
Вы можете не верить в Ангелов, но Ангелы верят в вас
Открытка Пусть Богородица оберегает ваших детей
Открытка Пусть Господь дает тебе силы каждый день!
Красивая религиозная открытка
Бог любит тебя
Спасибо Богу за то что есть такие люди как ты
Хорошая картинка Господи, спасибо за все, что ты дал
Пусть добрый ангел тебя бережёт
Спасибо, Боже, за моих детей, за теплый дом, семью и друга
Хорошая картинка Да сохранит всех нас любовь Матери Божьей!
Господи спаси и сохрани
Открытка Спокоен тот, кто хранит в себе Бога
За день спасибо и за ночь, что силы есть все превозмочь
Храни нас всевышний
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