Восхитительная гиф-открытка Храни Вас Бог! Мира и добра

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Я пожелать тебе хочу тебе тепла и света
Пусть Господь хранит тебя и твоих близких
Пусть Бог счастья подарит
Завораживающая открытка Божья милость пусть будет с вами
Очаровательная гиф-открытка Ангелочек на счастье
Пусть Бог хранит всех детей
Любовь, надежда, вера для души - отрада
Шикарная открытка Мира Вам и добра!
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас от бед
Утром встал и помолился - на весь день благословился
Добрая открытка мир вашему дому
Пусть Пресвятая Богородица охраняет Вас!
Ангелочек осторожно посыплет счастье на твою судьбу
Открытка пусть Ангел твой тебя хранит
Пусть в вашем доме царит мир, покой и гармония!
Пусть хранит Бог детей
Пусть во всем будет воля Божья и его помощь
Иисус Христос, храни моих детей и близких
Красивая открытка Храни тебя твой Ангелок
Открытка храни Господь моих друзей
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