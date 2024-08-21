Открытки по темам

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Благодарю от души! Благодарю от души!

Пусть сердце будет мягче духа. К чужой беде не будет глухо

Picture пусть сердце будет мягче духа. к чужой беде не будет глухо
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Открытка Да обратит Господь лицо Свое на тебя

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Пусть вера будет в помощь всегда

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Ангел Хранитель

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Ты можешь не верить в Ангелов, но они верят в тебя

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Пусть все лучшее, что есть у Господа, придет к вам

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Красивая открытка Храни тебя твой Ангелок

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Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!

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Дай вам Бог

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За всё Тебя Господь благодарю

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Живая открытка Пусть Ангел тебя хранит

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Приятная открытка Спаси и сохрани наших детей

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Храни вас Бог

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Пусть хранит Бог детей

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Бог, лишь храни родных от напастей

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Благодати тебе и Божьей милости в этот прекраный день!

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Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати

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Храни тебя Господь

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Да будет Господь впереди тебя, чтоб верный путь указать любя

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Красивая открытка Мира и здравия!

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Хорошая открытка Пусть Пресвятая Богородица защищает вас