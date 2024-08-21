Открытка Да обратит Господь лицо Свое на тебя
Пусть вера будет в помощь всегда
Ангел Хранитель
Ты можешь не верить в Ангелов, но они верят в тебя
Пусть все лучшее, что есть у Господа, придет к вам
Красивая открытка Храни тебя твой Ангелок
Пусть никакие греховные помыслы не настигнут вас!
Дай вам Бог
За всё Тебя Господь благодарю
Живая открытка Пусть Ангел тебя хранит
Приятная открытка Спаси и сохрани наших детей
Храни вас Бог
Пусть хранит Бог детей
Бог, лишь храни родных от напастей
Благодати тебе и Божьей милости в этот прекраный день!
Пусть жизнь будет полна света, а душа - покоя и Божьей благодати
Храни тебя Господь
Да будет Господь впереди тебя, чтоб верный путь указать любя
Красивая открытка Мира и здравия!
Хорошая открытка Пусть Пресвятая Богородица защищает вас