Любовь, надежда, вера для души - отрада
Замечательная открытка с голубем Ищите Бога
Бог, лишь храни родных от напастей
Только в Боге успокаивается душа моя, от него спасение мое
Ты помоги, прошу тебя, мой Отче
Анимационная открытка Храни Вас Господь
Красивая открытка Храни вас Бог от лжи и сожалений
Пусть Господь хранит тебя и твоих близких
Открытка Пусть Господь хранит вас от всяких невзгод
Открытка Носи Бога всегда в своем сердце
Храни, Господь, любимых мной людей. Оберегай их от беды
Сердцем молит созидателя
Бог дает надежду тем, кто мечтает
Открытка Мир и милосердие Божие да будет с вами
Да благословит нас Бог! Да прославят его все народы земли!
Церковь христа пусть хранит ваши души
Картинка Матерь Божия сохрани моих родных и близких от бед и зла
Открытка с голубем За новый день - спасибо небесам
Красивая религиозная открытка
Храни вас Бог от всех бед