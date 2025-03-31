Ты моя Мати, Царица Небесная, Ты мой Покров и Надежда моя
Пусть Ангел глаз не отводя присмотрит за тобой
Наполни мое сердце благословением Святого Духа
Бог, лишь храни родных от напастей
Пусть Господь хранит тебя и твоих близких
Открытка храни Господь близких
Картинка Благословений в присутствии Божьей близости
Христианская картинка с надписями
Открытка пусть Матерь Божья Вас хранит
Господи, храни моих друзей
Господь, благодарю за все
Вдохновляющая и творческая открытка с природой
Храни, Господь, родных людей. Всех тех, кто сердцу очень дорог
Пусть будет МИР на всей ЗЕМЛЕ
Гиф-открытка Пусть Господь оберегает, силы вам всегда дает
Желаю вам ДОБРА
Мира, добра, любви и счастья вам и вашим близким
Пусть ангел хранит тебя всегда
Утренняя молитва
Все будет хорошо. Бог знает твой адрес