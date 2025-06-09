Умиротворяющая гиф-открытка Мира и добра Вашему дому
Открытка Пусть в душе царит мир, а в сердце - любовь!
Посмотри выше, Бог никогда не подведет тебя
Не бойся, ты просто доверься! Отдай все Тому, кто сильней
Красивая открытка Мира Вам и добра на долгие годы!
Благодати тебе и Божьей милости в этот прекрасный день
Пусть крепкая Господня рука охраняет Вас
Золотая открытка Спаси и сохрани нас Господь!
Открытка с молитвой отче наш
И дай Всевышний, чтобы у каждого из нас сердце расцвело садом
Бог дал молитву, чтобы нам иметь доступ к Его силе
Восхитительная гиф-открытка Храни Вас Бог! Мира и добра
Церковь христа пусть хранит ваши души
Открытка с православной тематикой
Пусть вашу душу всегда наполняют благодать и спокойствие
Пусть душа не плачет
Пусть Бог войдёт в каждый дом
Дай Бог здоровья родителям родным
Ты помоги, прошу тебя, мой Отче
Господь, храни всех матерей